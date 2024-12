AGU diz que acerta acordo de R$575 mi para pagamento de dívidas de FGTS da Varig

SÃO PAULO (Reuters) - A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou no final da tarde desta sexta-feira que fechou acordo na véspera que afirma colocar fim às dívidas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) da extinta companhia aérea Varig.

A transação, acertada entre União e a massa falida da Varig, atinge diretamente mais de 15 mil ex-funcionários da companhia aérea, afirmou a AGU em comunicado à imprensa.

O acordo tem o valor de 575 milhões de reais e será pago à vista, segundo o órgão.

A AGU afirmou que o acerto é um desdobramento de outro acordo, assinado em março deste ano, que determinou o pagamento de 4,7 bilhões de reais pela União à massa falida da Varig. Esse valor foi fixado a título de indenização pelos prejuízos causados pela política tarifária instituída no país entre 1985 e 1992, durante o Plano Cruzado, que resultou no congelamento de preços de passagens aéreas.

"A Justiça Federal do Distrito Federal já expediu os correspondentes precatórios judiciais, e o pagamento será feito ao longo de 2025", afirmou a AGU.

(Por Alberto Alerigi Jr.)