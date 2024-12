Vai viajar? Estes 8 achadinhos devem ajudar a evitar perrengues nas férias

O final do ano chegou e muita gente aproveita para tirar férias. Se é desse time e planeja viajar, o Guia de Compras UOL preparou uma lista especial com "achadinhos" para ajudar a evitar contratempos e tornar a viagem mais tranquila.

A lista conta com acessórios para proteger a bagagem, evitar excesso de peso ou ainda acabar com o risco de ficar sem bateria porque o carregador do telefone não é compatível com o daquele país.

Segurança das malas

O cabo de aço com lacre de segurança é uma solução prática para garantir que suas malas permaneçam fechadas durante o transporte.

Além de travar os zíperes, ele impede a abertura rápida, além de proteger contra tentativas de arrombamento. Ele é uma alternativa para o famoso "golpe da cesárea", onde criminosos conseguem abrir a mala, mesmo com o cadeado.

É ideal para evitar furtos em aeroportos movimentados ou em viagens de ônibus e trem, onde o controle sobre a bagagem nem sempre é confiável.

Proteção extra em hospedagem

A fechadura portátil é uma aliada para quem busca segurança extra durante a estadia em hotéis ou apartamentos alugados.

Fácil de instalar e sem necessidade de ferramentas, ela promete bloquear a abertura da porta pelo lado de fora, mesmo com chave. Isso dá uma segurança extra para você dormir tranquilo, sabendo que ninguém entrará inesperadamente.

Pequena e leve, cabe facilmente na bolsa e é um item interessante para quem viaja sozinho, principalmente mulheres, ou para destinos onde a segurança é uma preocupação.

Sem problemas para carregar eletrônicos

Levar um adaptador universal resolve a dor de cabeça de não encontrar tomadas compatíveis com seus dispositivos durante alguma viagem ao exterior. Este modelo é compacto e se adapta aos padrões de mais de 150 países.

Com pinos retráteis, ele permite conectar seu celular, notebook ou sua câmera fotográfica sem precisar carregar uma coleção de adaptadores na mala. Um acessório indispensável para quem gosta de viajar sem complicações.

Evitar excesso de bagagem

Nada pior do que descobrir no aeroporto que sua mala ultrapassou o limite de peso permitido. Com esta balança digital portátil, você pode pesar suas bagagens com precisão e evitar taxas extras —além de não vivenciar as cenas complicadas de quem precisa esvaziar a mala ali, na hora de despachar.

A balança funciona com um gancho resistente e uma tela digital que facilitam o uso, permitindo que você controle o peso de mochilas e malas até de 50 kg.

Malas em ordem

Manter a organização dentro da mala é um desafio, principalmente em viagens longas. Esse kit organizador com seis peças permite separar roupas, sapatos e itens de higiene pessoal, facilitando o acesso e otimizando o espaço.

As bolsas de diferentes tamanhos ajudam a segmentar a bagagem, evitando aquela bagunça que muitas vezes se forma ao longo da viagem. Dá para usar tanto por quem vai fazer um mochilão como para quem vai viajar com mala de rodinha tradicional.

Rastreador de objetos

Um rastreador portátil e inteligente pode ajudar quem viaja nessa época do ano. Os mais famosos são AirTag, da Apple, e a Galaxy SmartTag 2, da Samsung.

Eles ajudam a localizar objetos em tempo real por meio de outros aparelhos compatíveis de suas respectivas marcas (como iPhone e celulares Samsung).

*Com informações do texto publicado em 10/10/2024.

