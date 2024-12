Wall Street fecha estável, com alta de rendimentos de Treasuries pressionando "megacaps"

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam praticamente estáveis nesta quinta-feira, em meio a um fraco volume de negócios no dia seguinte ao Natal. Os negócios foram mediados por um aumento dos rendimentos dos Treasuries, que pesou sobre algumas das ações de companhias trilionárias, conhecidas como "megacaps".

Em um dia de poucos catalisadores, os investidores reagiram ao aumento dos rendimentos dos títulos do governo dos Estados Unidos, incluindo o rendimento da nota do Treasury de 10 anos de referência, que atingiu o maior valor desde o início de maio, 4,64%, no início da sessão.

Um forte leilão de notas de sete anos no início da tarde, no entanto, ajudou os rendimentos a caírem ligeiramente, com a nota de 10 anos em 4,58% nas negociações do final da tarde.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 fechou com oscilação positiva de 0,04%, encerrando em 6.037,09 pontos, enquanto o Nasdaq Composite encerrou marcando variação negativa de 0,05% , a 20.020,38. O Dow Jones Industrial Average subiu míseros 0,06%, para 43.325,55.

Entre as ações megacap, Tesla, Amazon.com e Meta caíram. A Apple teve alta, mantendo o curso para se tornar a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de 4 trilhões dólares.

(Por Medha Singh e Purvi Agarwal)