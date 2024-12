Último final de semana do ano deve ser chuvoso em todo o país

O último final de semana do ano deve ser de chuva em todo o país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de sexta-feira (27) está prevista muita chuva na parte central do país, com destaque para a região Sudeste. Entre a noite de hoje (26) e amanhã (27), um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se configura no país.

"A ZCAS é responsável por promover dias seguidos de tempo nublado, volumes consideráveis de chuva, por vezes persistentes, que podem causar impactos à população", explicou a meteorologista do Inmet Maitê Coutinho.

"As áreas de ocorrênca de chuvas mais significativas serão aquelas em que a ZCAS atuar, ou seja, desde o sudoeste da Amazônia, cruzando as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, até o Oceano Atlântico. Atenção especial para o Sudeste, onde poderão ocorrer impactos à população nos próximos dias, já que a ZCAS pode atuar até a próxima segunda-feira", completou.

Segundo ela, na Região Norte, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. Na Região Nordeste, deve haver muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas no litoral norte e no litoral leste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, especialmente no período da manhã. No interior da região, o tempo deverá permanecer quente, com baixa probabilidade de chuva.

Já na Região Sul, entre os dias 26 e 27, áreas de instabilidade se formarão, com possibilidade de chuva isolada no Paraná e no extremo sul do Rio Grande do Sul. No sábado (28), a tendência é de tempo firme no interior da região, com possibilidade de chuva isolada no litoral. No dia 29, as chances de chuva diminuem, mas ainda persistem entre o litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Capital paulista

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital paulista a tendência para os próximos dias na cidade de São Paulo será de dia será chuvoso desde a madrugada desta sexta-feira (27) ocorrendo pequenos períodos de melhoria.

"O solo encharcado e a expectativa de períodos de chuva com até forte intensidade mantém o solo encharcado e as condições favoráveis para formação de alagamentos e deslizamentos de terra nas áreas de risco. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 24°C", diz o CGE.

No sábado (28), o sistema frontal se afasta para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, no entanto, o solo encharcado ainda exige atenção, pois há potencial para escorregamentos. Ocorrem aberturas de sol pela manhã e a temperatura volta a subir. À tarde, por conta do tempo abafado, há expectativa de chuva isolada e rápida com até moderada intensidade. Mínima de 20°C e máxima de 26°C.

A Defesa Civil do estado de São Paulo está alertando a população para as fortes chuvas e montou novamente o gabinete de crise para garantir ações rápidas para a população em caso de emergência causada pelas chuvas previstas para esta quinta-feira (26) e sexta-feira (27).

"Com a chegada de uma frente fria, os níveis de acumulados de chuva podem variar nas próximas horas, especialmente nas regiões do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Litoral Sul, capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Região de Campinas, Sorocaba e Bauru", afirma a Defesa Civil.