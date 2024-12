Tesouro: Dívida Pública Federal fecha novembro em R$ 7,204 trilhões

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) subiu 1,85% em novembro e fechou o mês em R$ 7,204 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Tesouro Nacional. Em outubro, o estoque estava em R$ 7,073 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 74,79 bilhões no mês passado, enquanto houve uma emissão líquida de R$ 56,38 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve avanço de 1,71% em novembro e fechou o mês em R$ 6,863 trilhões. Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 4,78% maior no mês, somando R$ 340,76 bilhões ao fim de novembro.

Reserva de liquidez sobe 4,09% em novembro, para R$ 856,10 bi

O Tesouro Nacional encerrou novembro com R$ 856,10 bilhões no chamado "colchão da dívida", a reserva de liquidez feita para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros. O valor observado é 4,09% maior em termos nominais que os R$ 822,42 bilhões que estavam na reserva em outubro. O montante ainda é 5,81% menor, em termos nominais, que o observado em novembro de 2023 (R$ 908,86 bilhões).

O valor serve de termômetro para saber se o País tem recursos para pagar seus investidores ou precisará recorrer rapidamente ao mercado para reforçar o caixa. O montante de novembro era suficiente para cobrir 7,25 meses de pagamentos de títulos, ante 6,86 meses em outubro. O Tesouro trabalha com um mínimo prudencial equivalente a uma reserva para três meses de vencimentos.