Taxas futuras de juros disparam 20 pontos com Treasuries e fiscal

Os juros futuros sobem ao redor de 20 pontos a partir do miolo da curva e 10 pontos nos curtos em meio às preocupações com o cenário fiscal e alta dos rendimentos dos Treasuries. A liquidez, no entanto, é bem reduzida. Às 9h20 desta quinta-feira, 26, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 15,360%, de 15,246% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançava para 15,630%, de 15,454%, e o para janeiro de 2029 ia para 15,230%, de 14,999% no ajuste se segunda-feira, 23.