Sporting de Lisboa demite sucessor de Amorim e contrata Rui Borges

O Sporting de Lisboa anunciou nesta quinta-feira (26) a contratação do técnico Rui Borges, até agora no Vitória de Guimarães, para substituir João Pereira, que assumiu o comando do time após a contratação de Ruben Amorim pelo Machester United.

Borges, de 43 anos, assinou contrato até junho de 2026, com a possibilidade de uma temporada adicional, anunciou o clube de Lisboa em um comunicado, que também informa o pagamento de 4,1 milhões de euros (26 milhões de reais) ao Vitória pela liberação do técnico.

Borges, que estava em sexto lugar na liga portuguesa com o Vitória de Guimarães, está apenas em sua segunda temporada na primeira divisão lusitana. Ele terminou em sexto lugar no comando do Moreirense na temporada 2023-2024, logo atrás do Guimarães, clube que passou a treinar no meio do ano.

"Para sempre um Leão. Obrigado João Pereira", o clube de Lisboa havia postado horas antes na rede social X, confirmando a demissão de João Pereira, 40 anos, ex-jogador do Sporting e ex-técnico B.

De acordo com a imprensa portuguesa, a saída parecia iminente desde terça-feira devido aos maus resultados do Sporting, que liderou o campeonato por várias semanas, mas foi ultrapassado na tabela pelo Benfica na 15ª rodada, disputada antes do Natal.

O Sporting, que tinha 11 vitórias na liga até a saída de Amorim, venceu apenas um dos quatro jogos seguintes desde então. No domingo, o time recebe o Benfica em um confronto entre os primeiros colocados.

