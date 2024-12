Soldado norte-coreano capturado pela Ucrânia na guerra com a Rússia

Um soldado norte-coreano enviado para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia foi capturado pelo exército ucraniano, informou a agência de espionagem da Coreia do Sul nesta sexta-feira (27), no primeiro caso conhecido desde que Kiev e os países ocidentais anunciaram que Pyongyang deslocou tropas para o continente europeu.

O envolvimento de um exército estrangeiro no conflito representa uma escalada significativa na invasão da ex-república soviética, iniciada pela Rússia há quase três anos.

"Com a troca de informações em tempo real com a agência de inteligência de um país aliado, confirmamos que um soldado norte-coreano ferido foi capturado", afirmou o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul em um comunicado.

O soldado foi capturado pelo exército ucraniano, informou uma fonte do serviço de inteligência à AFP, que não soube precisar o local em que o militar foi detido.

Vários posts de contas ucranianas em redes sociais publicaram fotos de um suposto militar norte-coreano capturado.

Kiev afirma que 12.000 soldados norte-coreanos, incluindo "quase 500 oficiais e três generais", estão na região russa de Kursk, onde o exército ucraniano iniciou uma ofensiva em agosto.

Até o momento, nem a Rússia, nem a Coreia do Norte confirmaram a presença do contingente no conflito.

O primeiro relato da captura de um soldado norte-coreano acontece poucos dias após o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciar que quase 3.000 soldados norte-coreanos foram "mortos ou feridos" em combate.

O Estado-Maior Conjunto de Seul também informou na segunda-feira que mais de 1.000 soldados norte-coreanos morreram ou ficaram feridos no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Segundo o comando militar sul-coreano, a Coreia do Norte está se preparando para enviar mais soldados à Rússia, como reforço ou para substituir os que já estão em combate.

Pyongyang e Moscou assinaram em junho um tratado histórico de defesa, que entrou em vigor no início de dezembro. O acordo prevê uma "ajuda militar imediata" em caso de agressão armada por um terceiro país.

A imprensa estatal norte-coreana informou nesta sexta-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, enviou uma mensagem de Ano Novo ao líder norte-coreano Kim Jong Un, na qual afirma que os "laços bilaterais entre os dois países aumentaram após nossas negociações de junho em Pyongyang".

