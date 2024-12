Sobe para oito número de mortos em desabamento de ponte entre MA e TO

O desabamento no domingo de uma ponte que ligava o Tocantins ao Maranhão deixou oito mortos e nove desaparecidos, indicaram as autoridades nesta quinta-feira (26), após o resgate de outros quatro corpos no Rio Tocantins, onde foi descartado um risco significativo de contaminação.

Dois corpos foram retirados do rio Tocantins na quarta-feira, enquanto outros dois foram localizados nesta quinta-feira dentro de uma caminhonete submersa.

"Essas vítimas são de difícil acesso, vai ser difícil a recuperação desses corpos, mas já estamos analisando as imagens para traçar a estratégia de retirada desses corpos", disse o tenente-coronel Rafael Menezes, em um vídeo enviado à AFP pelos bombeiros.

A viga central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre os estados do Maranhão e Tocantins, desabou no domingo, sem que, por enquanto, se conheçam as causas.

As autoridades alertaram na terça-feira sobre o risco de contaminação, pois três caminhões que caíram no rio "transportavam 22 mil litros de pesticidas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, um produto químico corrosivo".

Um porta-voz dos bombeiros informou à AFP que os tanques desses caminhões estavam "intactos" após a queda.

"Os tanques estão intactos. Agora é armar estratégias para poder recuperar esse material", disse o porta-voz.

Caco Graça, supervisor da Secretaria de Meio Ambiente do estado do Maranhão, afirmou em entrevista à TV Globo que "o risco de contaminação e impacto ao meio ambiente" é "pequeno", após descartar o "pior cenário" de um vazamento de ácido sulfúrico.

Essa informação permitiu mobilizar mergulhadores de resgate para tentar localizar os desaparecidos no rio que passa sob a ponte, construída na década de 1960 e com cerca de 500 metros de comprimento.

lg/app/val/jb/dd

© Agence France-Presse