Queda de avião no Cazaquistão: especialistas dizem que voo pode ter sido abatido por engano pela Rússia

O governo do Cazaquistão decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira (26), enquanto segue o mistério sobre a causa da queda do Embraer 190 da Azerbaijan Airlines, no oeste do país, nas margens do mar Cáspio, com 67 pessoas a bordo.

Marcas na carcaça do avião levam especialistas em aviação do mundo inteiro a apontar a hipótese de que a aeronave tenha sido atingida por um míssil do sistema de defesa antiaéreo da Rússia.

Poucas horas após o acidente, os primeiros rumores para explicar a queda começaram a circular nas redes sociais. Eles se baseiam não apenas nas imagens da cauda do avião, mas também em vídeos publicados pelos passageiros.

Em entrevista à RFI, Xavier Tytelman, ex-aviador militar e consultor de aeronáutica e defesa, diz que "nas imagens dos destroços do aparelho é possível identificar componentes dos mísseis de defesa antiaérea e que deixam marcas específicas".

Segundo ele e muitos outros especialistas, ontem de manhã, quando o avião deveria pousar em Grozny, a capital tchetchena estava sob ataque de drones ucranianos. "O avião não pôde aterrissar porque havia um ataque de drones kamikazes ucranianos na região e a defesa antiaérea russa estava ativa", destaca Tytelman.

Até o momento, nem as autoridades do Cazaquistão e nem as autoridades do Azerbaijão quiseram comentar esta versão. E mesmo que a caixa preta do aparelho tenha sido encontrada, talvez nunca seja revelado o real motivo da queda.

Enquanto não há nenhuma hipótese oficial, o governo do Cazaquistão denuncia as especulações sobre o acidente. "Especialistas estão trabalhando na investigação. Nem o Cazaquistão, nem a Rússia ou o Azerbaijão têm interesse em esconder informações", disse, por sua vez, Maoulen Achimbaiev, presidente do Senado cazaque.

A Ucrânia e certos militares especializados em aeronáutica também observaram que o avião sobrevoava uma zona do Cáucaso russo onde havia um ataque de drones, sendo possível que a aeronave tenha sido abatida por acidente pelo sistema russo de defesa antiaérea.

Na rede X, Andriy Kovalenko, tenente da Força Aérea ucraniana, acusa diretamente Moscou de ser responsável pelo acidente e também por esconder os fatos.

This morning, an Embraer 190 aircraft of an Azerbaijani airline, flying from Baku to Grozny, was shot down by a Russian air defense system. However, admitting this is inconvenient for everyone, so efforts will be made to cover it up, even the holes in the remaining parts of the... ? Andriy Kovalenko (@AndriKovalenko) December 25, 2024

Entrevistado pela BFMTV em Paris, o consultor aeronáutico Jean Serrat destaca que "as imagens das parte traseira do avião permitem ver claramente que foram disparados tiros contra este avião".

O Kremlin, através de seu porta-voz Dimitri Peskov, afirma que é preciso esperar as conclusões do inquérito em andamento para apurar as causas do acidente.

Até o momento, não há nenhuma informação oficial que explique a queda do avião, que deixou 38 mortos.

Todos os 29 sobreviventes, entre eles, três crianças, seguem hospitalizados.

As autoridades locais afirmam que os resultados das investigações não podem ser divulgados por enquanto e que todos os cenários possíveis estão sendo examinados.

Nas primeiras horas após a queda do avião, a companhia aérea Azerbaijan Airlines relatou uma colisão da aeronave com pássaros. Logo depois, o governo do Cazaquistão informou em um comunicado que um balão havia estourado dentro da aeronave, sem dar detalhes.

Representantes da Embraer e do Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, são esperados no Cazaquistão onde devem se reunir com especialistas do Ministério do Transporte do Cazaquistão, da agência da aviação civil do Azerbaijão e com representantes da Azerbaijan Airlines.

(RFI com AFP)