PMs de abordagem que teve jovem baleado à queima-roupa são afastados em SP

A Polícia Militar afastou quatro agentes envolvidos na abordagem em que um deles baleou um jovem de 24 anos com um tiro à queima-roupa na zona oeste da capital paulista. A vítima gravava a ocorrência quando foi alvejada na quarta-feira (25).

O que aconteceu

Afastamento foi confirmado na tarde desta quinta-feira (26) pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública). Mais cedo, a reportagem questionou a pasta se havia afastado algum policial militar envolvido na ocorrência, mas eles não responderam. Os nomes dos agentes afastados não foram divulgados.

Corporação também instaurou um Inquérito Policial Militar para investigar a ocorrência. O caso será apurado "rigorosamente", segundo a pasta, e as imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes também serão anexadas ao inquérito.

"Desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis serão tomadas", informou a SSP-SP.

Pasta mudou versão inicial. Por volta das 8h (horário de Brasília), a secretaria enviou nota à reportagem afirmando que o jovem baleado "tentou tirar a arma de um policial", quando outro agente "interveio" e disparou. Pelas imagens veiculadas, não é possível verificar essa suposta tentativa de pegar o armamento. Já no início da tarde, a secretaria atualizou o texto e afirmou que o "homem [baleado] agrediu um policial" e o colega "interveio", não citando a suposta tentativa do rapaz em retirar o armamento do agente.

Como os nomes dos agentes não foi divulgado pelas autoridades, a reportagem não conseguiu encontrar as defesas deles para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens, divulgadas inicialmente pela TV Globo e obtidas pelo UOL, mostram uma viatura na rua Eusébio de Paula Marcondes, no bairro Jardim d'Abril, na zona oeste da capital paulista. Dois agentes descem da viatura e aparentam discutir com populares. Um dos policiais chega a atingir uma pessoa com golpes do que seria um cassetete.

Segunda viatura aparece nas imagens e a discussão aumenta. Um jovem começa a gravar a ação, quando um dos agentes, com o que aparenta ser um cassetete nas mãos, avança contra ele e tenta puxá-lo pela blusa. Uma mulher tenta apartar a confusão.

Outro agente vê a situação, corre e dispara contra o rapaz que gravava a ação. Um homem aparenta pedir calma aos policiais, enquanto um deles golpeia outro homem com o suposto cassetete.

Populares seguram o rapaz baleado para socorrê-lo enquanto outros conversam com os policiais envolvidos na ocorrência. Nenhum momento do vídeo mostra algum dos PMs tentando ajudar no socorro. Ele foi levado a um hospital da região, apurou o UOL. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem.

SSP-SP informou que a polícia foi acionada para liberar uma via. Em nota, eles afirmaram que a rua havia sido bloqueada por moradores "quando houve uma confusão generalizada".

Emissora afirmou que um homem foi preso durante a ocorrência, mas a SSP-SP não confirmou ao UOL. O caso foi registrado no 89ºDP (Jardim Taboão).