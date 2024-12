Peru declara 'emergência ambiental' após vazamento petróleo en el mar

O governo do Peru declarou na quarta-feira situação de "emergência ambiental" em uma província turística da costa norte do país, afetada por um vazamento de petróleo da empresa estatal Petroperú desde o fim de semana.

A medida permanecerá em vigor por 90 dias, período em que as autoridades "deverão realizar os trabalhos de recuperação e remediação" da área contaminada na província de Talara, segundo uma resolução do ministério do Meio Ambiente.

Segundo a Petroperú, os trabalhos de limpeza em algumas praias afetadas do distrito de Lobitos "praticamente já foram concluídos" e restam apenas os trabalhos de remediação para mitigar o impacto nas aves, fauna e comércio da região, cuja população vive da pesca e do turismo.

O vazamento foi detectado na sexta-feira na praia de Las Capullanas, quando o petróleo seria carregado no navio Polyaigos, informou a empresa no sábado em um comunicado, que não explica a causa do acidente. A praia fica a 10 quilômetros da refinaria Talara, operada pela Petroperú.

A Organismo de Avaliação e Fiscalização (OEFA) informou na segunda-feira que o vazamento afetou uma área de 47 a 229 hectares, da refinaria de Talara até a praia de Cabo Blanco.

ljc/atm/fp

© Agence France-Presse