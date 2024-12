O pastor Ron Carpenter, líder da Redemption World Outreach Center, em Greenville, nos EUA, lançou um aplicativo que promete revolucionar a forma como seus seguidores interagem com líderes religiosos. O Ron Carpenter Ministries Advanced Archive utiliza inteligência artificial para criar uma versão digital personalizada do pastor, permitindo que fiéis tenham "interações 1 a 1" com ele, mesmo sem sua presença física.

O que aconteceu:

Tradicionalmente, a prática pastoral inclui, além das pregações, demandas como visitas, aconselhamentos e orações pelos membros da igreja. Historicamente, esse trabalho sempre buscou um acompanhamento próximo e individualizado com as pessoas da comunidade. No entanto, o surgimento das "megachurches" trouxe desafios para manter essa proximidade entre o pastor e os membros.

Segundo a descrição oficial, o aplicativo é um "espaço comunitário único" que elimina barreiras de tempo e distância, possibilitando que pessoas de diferentes origens e culturas se conectem. Uma das funcionalidades mais destacadas é a capacidade do software de personalizar interações, adaptando-se ao usuário com base em conversas anteriores e ajustando as respostas de forma contínua.

A ideia de ter um "pastor pessoal" é apresentada como o principal atrativo do aplicativo. No vídeo publicado em sua conta no Instagram, Carpenter explica o funcionamento da ferramenta:

Que tal ter o seu próprio pastor pessoal? Eu entro no Ron Carpenter Ministries Archive e chamo o Pastor Ron. Então, digamos que eu não esteja me sentindo bem hoje. Como ele pode me ajudar? 'Pastor Ron, eu não estou bem. Você pode orar por mim? '[Resposta do aplicativo:] 'Oi, sinto muito saber que você não está bem. Vamos tirar um momento para orar juntos. Pai Celestial, agradeço porque o Senhor nos conhece e ouve. Neste momento, eu elevo meu amigo até o Senhor e peço Seu toque de cura sobre ele.'

Com mais de 278 mil seguidores no Instagram e uma igreja com quase 27 mil membros, Carpenter descreve o aplicativo como um recurso indispensável para líderes e cristãos em busca de orientação. Nas redes sociais, ele afirma que a plataforma reúne "mais de 30 anos de experiência pastoral, consolidando um conteúdo de alto valor espiritual".

No entanto, o acesso ao pastor virtual não é gratuito. O aplicativo exige uma assinatura de US$ 49 (R$ 300,00), o que gerou debates sobre o papel da tecnologia na mediação de relações espirituais e os limites para substituir a interação humana no contexto religioso.

No X (antigo Twitter), Bruna Santini, jurista e mestranda em Divindade pelo Reformed Theological Seminary, criticou a criação do pastor: "Como é que alguém olhou para a impessoalidade das megachurches e disse 'vou cobrar para fingir resolver esse problema?' Muito triste o que nos espera pela frente."

Na publicação de Carpenter, há muitas críticas a sua iniciativa. "É completamente preguiçoso ter um sistema de IA respondendo às pessoas em vez do pastor" comentou uma pessoa; outro ainda questionou "Está falando sério?"; houve até quem o chamasse de "herege". Uma seguidora do pastor desabafou: "Usar uma IA para oração em seu nome parece muito mundano [...] as pessoas não querem falar com uma IA, elas querem falar com o pastor."