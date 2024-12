PM dá tiro à queima-roupa em jovem que gravava abordagem em Osasco, em SP

Um policial militar foi flagrado dando um tiro à queima-roupa em um jovem de 24 anos que gravava a abordagem na quarta-feira (25), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse que o rapaz tentou tirar a arma de um policial.

O que aconteceu

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens, divulgadas pela TV Globo, mostram uma viatura na rua, quando dois agentes descem do veículo e aparentam discutir com populares. Um dos policiais chega a atingir uma pessoa com golpes de cassetete.

Segunda viatura aparece nas imagens e a discussão aumenta. Um jovem começa a gravar a ação, quando um dos agentes, com o que aparenta ser um cassetete nas mãos, avança contra ele e tenta puxá-lo pela blusa. Uma mulher tenta apartar a confusão.

Outro agente vê a situação, corre e dispara contra o rapaz que gravava a ação. Um homem aparenta pedir calma aos policiais, enquanto um deles golpeia outro rapaz com cassetete.

Populares seguram o rapaz baleado para socorrê-lo enquanto outros conversam com os policiais envolvidos na ocorrência. Nenhum momento do trecho divulgado pela emissora mostra algum dos PMs tentando ajudar no socorro ao rapaz. Ele foi levado a um hospital da região, informou a TV Globo. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem.

SSP-SP informou que a polícia foi acionada para liberar uma via. Em nota, eles afirmaram que a rua havia sido bloqueada por moradores "quando houve uma confusão generalizada".

Pasta disse que o rapaz tentou tirar a arma de um policial, quando outro agente "interveio" e disparou. Todavia, pelas imagens veiculadas, não é possível verificar essa suposta tentativa de pegar o armamento. O caso foi registrado no 89ºDP (Jardim Taboão).

Emissora afirmou que um homem foi preso durante a ocorrência, mas a SSP-SP não confirmou ao UOL. Também foi questionado se o agente que atirou no rapaz foi afastado, porém, a pasta respondeu apenas que "as informações que dispomos são as que enviamos anteriormente".

Polícia Militar analisa as imagens e investiga o caso por meio de um IPM (Inquérito Policial Militar), declarou a SSP-SP. "Desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis são tomadas em caso de abuso por parte dos policiais."