Máscara PhytoManga vale mesmo a pena? Confira opinião de quem já usou

Todos os tipos de cabelo precisam de uma boa nutrição para manter a saúde dos fios, variando a frequência conforme as necessidades específicas de cada um. Nesse sentido, as máscaras de tratamento capilar são boas dicas para fornecer um cuidado mais intensivo. Um dos produtos que tem feito sucesso dentro dessa categoria é a máscara PhytoManga, da Widi Care.

Só no mês passado, a Amazon registrou mais de mil compras do produto. Ela tem uma fórmula com óleos e extratos vegetais, segundo o fabricante. O Guia de Compras UOL destaca a seguir mais informações sobre a máscara e as opiniões de quem já usou.

O que diz a Widi Care sobre a máscara?

Nutritiva e mantém o cabelo rejuvenescido;

Fortalece os fios contra ações químicas e climáticas;

Fórmula com extrato de pitanga e manteiga de manga, que possuem função reconstrutora, antioxidante e hidratante;

Possui óleos de babaçu, abacate, argan, coco e moringa, além de extrato de castanha do Pará e goma de Acácia Senegal;

Recomendado para todos os tipos de cabelo.

O que diz quem comprou?

A máscara de nutrição tem mais de cinco mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram o efeito nutritivo da máscara, além de contar que os fios ficaram mais macios, leves e hidratados.

Excelente escolha para quem precisa de nutrição intensa, controle de frizz, hidratação e proteção térmica em um único produto. Ideal para cabelos secos, danificados ou com frizz, ela proporciona cabelos mais disciplinados, sedosos e com brilho natural. Rayane Coutinho

Uma boa máscara, mas que parece entregar mais uma hidratação ou reconstrução do que a nutrição de fato — o que não surpreende, já que a máscara diz se encaixar em todas as etapas do cronograma. No meu cabelo, eu senti pouca nutrição, porém ficou bem macio e soltinho. Lawen

Máscara muito boa, ótima composição, nutre bem os fios, para cabelos finos tem que dosar bem a quantidade para não pesar. Janaína

Textura encorpada e amanteigada, mas não pesa no cabelo, ou seja, não deixa o cabelo com toque oleoso ou parecendo molhado após seco. Tenho cabelo 3A/3B. Senti que derreteu o cabelo sem desmaiar os cachos, hidrata bem até as pontas. Dunia

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores apontaram que o produto não atendeu às expectativas em termos de hidratação e nutrição, apresentando uma consistência grudenta e deixando os fios sem definição.

O cheiro do produto é maravilhoso e depois de seco o cabelo, não fica com cheiro enjoativo. A única questão é que para o meu cabelo não foi tão hidratante/nutritivo. Esperava mais maciez. Meu cabelo é grosso e ondulado, com raízes oleosas e pontas secas. Tatiane Barcellos Limont

Não é uma máscara ruim. O cheiro é agradável e senti que deixou o meu cabelo macio. O problema é que, se você é uma crespa ou cacheada, acho que a máscara deixa bastante a desejar no quesito hidratação: não dá brilho e não melhora o aspecto "ressecado". Confesso que eu nem reclamaria disso, se na própria descrição do produto eles não ressaltassem que, além de nutritiva, ela também é hidratante. Nutritiva talvez ela até seja, mas hidratante definitivamente não. Ao menos se o seu cabelo, assim como o meu (3B/3C), precisa de algo mais rico em óleo. Anônimo

Meu cabelo é 2B e 2C, quando o cabelo seca finalizado, fica com aparência seca, sem definição, fiquei bastante chateada, porque esperava mais dessa máscara. Anna

Comprei baseada nos comentários positivos, mas, infelizmente, para o meu cabelo, não entregou a super hidratação que prometeu. A consistência é bem grudenta e o cabelo não ficou macio ao remover o produto, mas sim poroso. Ivone Martins Gouvea

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.