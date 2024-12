Morre Ruy Rezende, arquiteto criador do Parque Madureira, no Rio

Autor do projeto do Parque Madureira, uma referência na zona norte do Rio, o arquiteto Ruy Rezende, de 73 anos, morreu na noite desta quarta-feira, 25, em decorrência de pneumonia e choque séptico. O arquiteto estava internado desde o dia 18 na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul.

Rezende também é autor de projetos corporativos de peso, como os prédios da L’Oreal e o da Editora Globo, entre vários outros na Cidade Nova.

A expectativa é de que o corpo do arquiteto seja cremado ainda nesta quinta-feira, 26, mas o local e o horário ainda não foram divulgados. Rezende deixa a mulher, a médica Thelma Rezende; três filhos Bianca, Vinícius e Bárbara; e cinco netos. O arquiteto nasceu em São Paulo, mas gostava de dizer que era carioca.

O traço de Rezende foi importante no revitalização de regiões degradadas do centro da cidade, como a Cidade Nova, São Cristóvão e a área do porto. O escritório de Rezende foi responsável pelo acompanhamento da obra do Museu do Amanhã, cujo projeto é do arquiteto espanhol Santiago Calatrava.

Mas a obra mais icônica de Rezende na cidade é o Parque Madureira, um dos poucos espaços projetados de lazer da zona norte, inaugurado em 2012. Um ano após a abertura do parque, em entrevista a um jornal do Rio, ele afirmou que ficava muito emocionado com a adesão da população ao projeto – uma releitura das praias cariocas.