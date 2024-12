Minério de ferro recua com enfraquecimento do consumo de aço na China

Por Amy Lv e Colleen Howe

BEIJING (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, revertendo os ganhos anteriores, com o enfraquecimento do consumo de aço atenuando um sentimento positivo enquanto investidores estão ávidos por pistas sobre os detalhes do estímulo antecipado do principal consumidor, a China.

O contrato do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian, da China, encerrou as negociações diurnas em queda de 0,06%, a 776,5 iuanes (106,38 dólares) a tonelada métrica. No início da sessão, atingiu 787 iuanes, seu maior valor desde 18 de dezembro.

O consumo aparente dos cinco principais produtos siderúrgicos caiu 2,1% em relação à semana anterior, para cerca de 8,53 milhões de toneladas em 26 de dezembro, depois de recuar 1,2% na semana passada, segundo dados da consultoria Mysteel.

No início do dia, os preços encontraram apoio nas expectativas persistentes de que Pequim revelaria mais estímulos e no persistente reabastecimento antes do feriado das usinas siderúrgicas chinesas.

Os esforços da China para estabilizar e evitar novos declínios em seu mercado imobiliário continuarão em 2025, informou o China Construction News, citando a conferência do órgão regulador de habitação na terça e quarta-feira.

"As siderúrgicas continuaram a reabastecer as matérias-primas, com os estoques de minério de ferro importado nas usinas aumentando ainda mais", disseram analistas da Sinosteel Futures em uma nota.

"Espera-se que a oferta diminua sazonalmente em janeiro, o que ajudará a aliviar a pressão dos altos estoques portuários."

O Ano Novo Chinês começa em 28 de janeiro e as siderúrgicas domésticas geralmente acumulam estoques antes disso para atender às necessidades de produção durante e após os feriados.