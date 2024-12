Milhares de pessoas se reúnem nos 20 anos de tsunami mortal no Oceano Índico

Por Yuddy Cahya Budiman e Artorn Pookasook e Uditha Jayasinghe

(Reuters) - Sobreviventes e familiares das vítimas do tsunami no Oceano Índico, há 20 anos, visitaram valas comuns, acenderam velas e confortaram uns aos outros no sudeste e sul da Ásia em cerimônias nesta quinta-feira, para marcar o desastre que matou cerca de 230.000 pessoas.

O tsunami de 26 de dezembro de 2004 foi desencadeado por um terremoto de magnitude 9,1 na costa da província de Aceh, na Indonésia, enviando ondas de até 17,4 metros de altura que atingiram as costas de Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e outros nove países.

Na Indonésia, responsável por mais da metade do número total de mortos, centenas de sobreviventes e familiares das vítimas visitaram uma vala comum no vilarejo de Ulee Lheue, espalhando pétalas de flores nas pedras que marcam os túmulos. Muitos estavam chorando e abraçando seus familiares.

Algumas pessoas não tinham certeza se seus entes queridos estavam lá, porque muitos foram enterrados sem identificação, disseram.

Nurkhalis, 52 anos, afirmou que perdeu a esposa, os filhos, os pais e os sogros no tsunami, e nenhum de seus corpos foi encontrado.

"Embora o tempo tenha passado, o mesmo sentimento nos assombra nesta data, especialmente aqueles que perderam sua família naquela época", disse, na vala comum.

Um memorial também foi realizado no pátio em frente à Grande Mesquita Baiturrahman de Aceh, onde centenas de pessoas se sentaram em silêncio por três minutos antes de rezarem juntas.

"O MAR LEVOU MINHA FILHA"

O Sri Lanka marcou o dia com dois minutos de silêncio na Estátua Memorial do Tsunami de Peraliya, na cidade de Galle, disse o centro de gerenciamento de desastres do país em breve comunicado.

Em Tamil Nadu, o Estado indiano mais atingido, moradores acenderam velas e fizeram orações pelos mortos.

A Tailândia comemorou o aniversário perto do vilarejo de Ban Nam Khem, no sul da província de Phang Nga, realizando rituais religiosos em homenagem aos mortos.

Centenas de pessoas visitaram o Muro do Tsunami, um memorial próximo ao local onde os rituais foram realizados, para prestar suas homenagens aos entes queridos perdidos.

"Senti que as ondas levaram minha filha embora, fiquei tão furiosa com isso", disse Urai Sirisuk, moradora de 62 anos, que perdeu sua filha de quatro anos.

Urai afirmou que não se aproximaria do mar, que fica a apenas 50 metros de distância.

"Não consigo me aproximar dele, nem mesmo com meus pés na areia. Eu não viria aqui se não fosse necessário, nunca. O mar levou minha filha de mim", acrescentou.

A província de Phang Nga foi uma das mais atingidas da Tailândia, com o desastre causando a morte de 5.400 pessoas, incluindo turistas estrangeiros.