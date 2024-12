Quais números são mais sorteados na Mega da Virada? Veja dezenas desde 2009

A 16ª edição da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro e alguns números apareceram com mais frequência no sorteio da Caixa Econômica Federal até hoje.

Os números mais sorteados

10 - 5 vezes

- 5 vezes 05 - 33 - 4 vezes

- 4 vezes 03 - 20 - 34 - 36 - 58 - 41 - 56 - 3 vezes

- 3 vezes 02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18-22 - 32 -35-37 - 38 - 40 -42 - 46 - 51 - 53 - 2 vezes

Prêmio previsto é de R$ 600 milhões, segundo a Caixa. O número mais sorteado é o 10, que apareceu em cinco de 15 edições da Mega da Virada. A Caixa diz que os números 5 e 33 estão em segundo lugar no levantamento histórico feito a partir de 2009. Eles foram sorteados quatro vezes cada.

O levantamento considera apenas os números a partir de 2009, ano em que a loteria ganhou o formato atual. São Paulo é o estado com mais bilhetes premiados.

No recorte feito entre 2009 e 2023, 30 apostas tiveram bilhetes vencedores em lotéricas paulistas. Veja o ranking abaixo:

São Paulo: 30 bilhetes vencedores

30 bilhetes vencedores Bahia: 13 bilhetes vencedores

13 bilhetes vencedores Minas Gerais: 13 bilhetes vencedores

13 bilhetes vencedores Rio de Janeiro: 11 bilhetes vencedores

11 bilhetes vencedores Paraná: 7 bilhetes vencedores

Resultados da Mega da Virada

2023 - 21, 24, 33, 41, 48 e 56

21, 24, 33, 41, 48 e 56 2022 - 04, 05, 10, 34, 58 e 59

04, 05, 10, 34, 58 e 59 2021 - 12, 15 , 23, 32, 33 e 46

12, 15 , 23, 32, 33 e 46 2020 - 17, 20, 22, 35, 41 e 42

17, 20, 22, 35, 41 e 42 2019 - 03, 35, 38, 40, 57 e 58

03, 35, 38, 40, 57 e 58 2018 - 05, 10, 12, 18, 25 e 33

05, 10, 12, 18, 25 e 33 2017 - 03, 06, 10, 17, 34 e 37

03, 06, 10, 17, 34 e 37 2016 - 05, 11, 22, 24, 51 e 53

05, 11, 22, 24, 51 e 53 2015 - 02, 18, 31, 42, 51 e 56

02, 18, 31, 42, 51 e 56 2014 - 01, 05, 11, 16, 20 e 56

01, 05, 11, 16, 20 e 56 2013 - 20, 30, 36, 38, 47 e 53

20, 30, 36, 38, 47 e 53 2012 - 14, 32, 33, 36 , 41 e 52

14, 32, 33, 36 , 41 e 52 2011 - 03, 04, 29, 36, 45 e 55

03, 04, 29, 36, 45 e 55 2010 - 02, 10, 34, 37, 43 e 50

02, 10, 34, 37, 43 e 50 2009 - 10, 27, 40, 46, 49 e 58

Como apostar na Mega da Virada

Prêmio não acumula. Caso não haja vencedores com acerto de 6 dezenas, o valor será dividido entre quem acertar 5 dezenas, e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 18h de 31 de dezembro. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. A aposta com 20 números sai por R$ 193,8 mil.

Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. As apostas podem ser feitas em um volante específico da Mega da Virada, nos canais oficiais: casas lotéricas CAIXA, portal e app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA.

Sorteio será realizado em 31 de dezembro (20h). O evento pode ser acompanhado pelo Youtube do banco estatal (clique aqui).