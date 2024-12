Liverpool vence Leicester e abre 7 pontos de vantagem na liderança do Inglês

O líder Liverpool, apesar de ter saído atrás no placar em seis minutos, venceu o Leicester por 3 a 1 nesta quinta-feira (26), no 'Boxing Day' da Premier League, e abriu sete pontos de vantagem com um jogo a menos sobre o Chelesa, segundo na tabela.

Nada nem ninguém detém os 'Reds', nem mesmo o gol de Jordan Ayew no início da partida para os 'Foxes'.

Jogando em casa, o time de Anfield manteve o foco e imprimiu uma pressão constante que foi recompensada com os gols de Cody Gakpo (45'+1), Curtis Jones (49') Mohamed Salah (82').

Antes de visitar o West Ham no domingo, o Liverpool ocupa o topo da tabela com 42 pontos, contra 35 do Chelsea, que mais cedo foi derrotado em casa pelo Fulham (2 a 1).

O Nottingham Forest (3º, 34 pontos), que venceu o Tottenham (1 a 0), completa o Top 4 com um ponto à frente do Arsenal, que na sexta-feira recebe o Ipswich (19º) e pode pular para a vice-liderança em caso de vitória.

Desde que substituiu Jürgen Klopp na pré-temporada, o técnico holandês Arne Slot transformou o Liverpool em uma máquina quase imbatível: 22 vitórias, três empates e apenas uma derrota entre todas as competições.

O também holandês Ruud van Nistelrooy, à frente do Leicester desde o final de novembro, sofreu sua terceira derrota consecutiva e deixa a equipe na 18ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento.

