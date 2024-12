Jovem baleada pela PRF continua em estado gravíssimo, diz neurocirurgião

Do UOL, no Rio

O chefe da equipe de neurocirurgia do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, Maurício Mansur, afirmou nesta quinta (26) que a jovem Juliana Leite Rangel, baleada por agentes da PRF, continua estável, em estado gravíssimo.

O que aconteceu

Juliana está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade, que fica em Duque de Caxias (RJ). Ela está em coma induzido e teve muita perda de sangue.

Tiro pegou de raspão. Segundo Mansur, o tiro atingiu a jovem próximo à orelha esquerda, provocando lesões no crânio.

Médico descarta transferência. Mansur afirmou ainda que a unidade é referência em trauma no estado, não havendo a necessidade de transferência para outra unidade, o que levaria mais risco à paciente.

Família cogita transferência para unidade particular. O advogado Ademir Claudino comentou sobre a possibilidade, pedido uma liminar contra a União. Claudino ainda pretende entrar com ação por danos morais e materiais.

Juliana foi baleada na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. Ela ia a uma comemoração de Natal com familiares em Niterói. Ela estava no carro com outros quatro parentes. O pai, que dirigia o carro acertado, também foi atingido no dedo.