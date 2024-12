Israel afirma ter atingido 'alvos militares' huthis no Iêmen

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (26), que bombardeou "alvos militares" dos rebeldes huthis no Iêmen e acusou essas forças de estarem "no centro do eixo terrorista iraniano".

A aviação israelense "conduziu bombardeios baseados em fontes de inteligência contra alvos militares pertencentes ao regime terrorista huthi na costa ocidental e no interior do Iêmen", em resposta aos recentes ataques huthis contra Israel, disse o Exército em um comunicado.

