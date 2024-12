Idoso morre à espera de atendimento em UPA no Rio

Um idoso morreu em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Rio de Janeiro na noite de terça-feira (25) enquanto aguardava atendimento médico.

O que aconteceu?

Familiares afirmam que o homem chegou a desmaiar na unidade enquanto esperava pelo atendimento. Jovelino Baptista de Almada, 62, deu entrada na UPA da Taquara, na Zona Oeste do Rio, por volta das 15h, segundo parentes.

No início da noite, o quadro do idoso se agravou, evoluindo para um mal súbito. Um vídeo gravado dentro da UPA mostra profissionais de saúde tentando reanimar o homem com massagens cardíacas. Ele recebia atendimento no chão da unidade.



Outros pacientes presenciaram o momento, enquanto a esposa do idoso gritava desesperadamente. Em seguida, o homem foi colocado em uma maca e levado para uma das salas da unidade, mas não resistiu. Jovelino foi sepultado na tarde desta quarta-feira (26) no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, zona oeste da cidade.



Procurada pelo UOL, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o paciente foi atendimento em oito minutos após dar entrada na unidade. A secretaria lamentou a morte e afirmou que determinou uma apuração mais detalhada sobre o atendimento.

Segundo caso no mês

A morte de Jovelino é a segunda neste mês dezembro de paciente morto à espera de atendimento em uma UPA do Rio.

Em 13 de dezembro, José Augusto Mota da Silva, 32, morreu sentado na UPA da Cidade de Deus, também na zona oeste, após passar horas esperando atendimento médico. Cerca de 20 funcionários foram demitidos após o episódio. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio.