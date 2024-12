Ibovespa mostra indefinição após Natal com DIs e NY no radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista voltava do Natal sem uma tendência clara nesta quinta-feira, tendo como pano de fundo o avanço nas taxas dos contratos de DIs e um viés negativo dos futuros acionários em Wall Street, com as ações do Magazine Luiza entre as maiores quedas e os papéis do IRB(Re) capitaneando as altas.

Por volta de 11h, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,09%, a 120.654,16 pontos, tendo marcado 121.106,82 pontos na máxima e 120.427,86 pontos na mínima até o momento. O volume financeiro somava 2 bilhões de reais.

De acordo com o analista técnico Igor Graminhani, da Genial Investimentos, no curto e médio prazos o Ibovespa segue em tendência de baixa. "Os próximos suportes ficam em 118.685, 112.160 e 111.600 pontos", afirmou, em relatório enviado a clientes nesta quinta-feira.

DESTAQUES

- IRB(Re) ON saltava 8,18%, ainda apoiado por relatório de analistas do BTG Pactual no último dia 23 afirmando que a ação é uma das melhores apostas da casa para 2025.

- AUTOMOB recuava 2,94%, em mais um dia de correção negativa após forte valorização desde a estreia das ações na semana passada, quando foi listada a 0,17 real.

- MAGAZINE LUIZA ON cedia 2,72%, pressionada pelo movimento dos DIs, que afetava ações de setores cíclicos de forma geral. Nesse contexto, HAPVIDA ON perdia 2,67%.

- VALE ON era negociada em baixa de 0,55%, dada a fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian cedeu 0,06%.

- PETROBRAS PN subia 0,1%, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent mostrava acréscimo de 0,61%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,16%, com o setor tendo no radar decisão do CMN e do BC de fasear o efeito no capital regulatório do novo modelo de provisionamento dos bancos.