Haaland perde pênalti e City tropeça com Everton; Chelsea leva virada

Sem vitória para o Manchester City no Natal: no tradicional 'Boxing Day', o atual tetracampeão inglês não passou de um empate em 1 a 1 com o Everton nesta quinta-feira (26), jogando em casa, pela 18ª rodada da Premier League, em jogo que teve um pênalti perdido por Erling Haaland.

O Chelsea também deu um passo atrás na luta pelo título com a virada sofrida em Stamford Bridge para o Fulham por 2 a 1, na primeira da equipe no campeonato desde outubro.

O líder Liverpool, com 39 pontos (quatro a mais que os 'Blues') e dois jogos a menos, pode aumentar ainda mais sua vantagem caso vença o Leicester (17º), ainda nesta quinta-feira.

O Chelsea (2º, 35 pontos) tem agora na cola o Nottigham Forest (3º, 34 pontos), que venceu o Tottenham por 1 a 0, e o Arsenal (4º, 33 pontos), que pode assumir a vice-liderança em caso de vitória sobre o Ipswich na sexta-feira.

- Derrota inesperada do Chelsea -

O time do técnico Enzo Maresca se postulava como sério candidato ao título com o campeonato no fim do primeiro turno, mas os resultados dos jogos de fim de ano não foram favoráveis.

No domingo, os 'Blues' empataram sem gols com o Everton e, quatro dias depois, saíram sem pontos de Stamford Bridge mesmo depois de conseguir abrir o placar com Cole Palmer no primeiro tempo (16').

O Chelsea parecia ter o jogo sob controle, mas o Fulham não se rendeu e o técnico Marco da Silva acertou nas alterações e conseguiu a vitória com jogadores que saíram do banco de reservas.

O empate saiu dos pés do galês Harry Wilson (82') e a virada veio nos acréscimos com o atacante brasileiro Rodrigo Muniz (90'+5), ex-Flamengo.

O Chelsea não perdia na Premier League desde o dia 20 de outubro, quando visitou o Liverpool em Anfield (2 a 1).

A última derrota do time entre todas as competições aconteceu em 30 de outubro, quando foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle (2 a 0).

- Haaland perde pênalti -

No Etihad Stadium, em Manchester, a má fase de Haaland, que só balançou as redes uma vez nos últimos sete jogos, foi um dos sintomas da crise vivida pelo City, que venceu apenas uma de suas últimas 13 partidas entre todas as competições.

O empate em casa com o Everton (15º), que luta contra o rebaixamento, deixa os 'Citizens' na sexta posição provisória com 28 pontos, 11 atrás do líder Liverpool, que tem dois jogos a menos, um deles nesta quinta-feira, contra o Leicester.

Apesar do resultado, o jogo começou bem para o time de Manchester: aos 14 minutos, Jeremy Doku fez grande passe na área para que Bernardo Silva abrisse o placar, mas a vantagem não se manteve mais uma vez nesta temporada, devido à fragilidade defensiva do City.

Um cruzamento de Abdoulaye Doucouré passou por toda a área até chegar aos pés de Iliman Ndiaye, que aproveitou para empatar (36') em uma das poucas oportunidades que o Everton teve na partida.

No segundo tempo, o brasileiro Savinho foi derrubado na área por Vitaliy Mykolenko e a arbitragem marcou pênalti para os 'Citizens', mas o goleiro Jordan Pickford defendeu a cobrança de Haaland (53') e garantiu um ponto importantíssimo para os 'Toffees'.

O Everton não perdeu em seus últimos quatro jogos na Premier League: depois de goleada sobre o Wolverhampton (4 a 1), emendou três empates contra times da parte de cima da tabela: Arsenal (0 a 0), Chelsea (0 a 0) e agora com o Manchester City.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Manchester City - Everton 1 - 1

Bournemouth - Crystal Palace 0 - 0

Nottingham - Tottenham 1 - 0

Newcastle - Aston Villa 3 - 0

Chelsea - Fulham 1 - 2

Southampton - West Ham 0 - 1

(14h30) Wolverhampton - Manchester United

(17h00) Liverpool - Leicester

- Sexta-feira:

(16h30) Brighton - Brentford

(17h15) Arsenal - Ipswich Town

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 39 16 12 3 1 37 16 21

2. Chelsea 35 18 10 5 3 38 21 17

3. Nottingham 34 18 10 4 4 24 19 5

4. Arsenal 33 17 9 6 2 34 16 18

5. Newcastle 29 18 8 5 5 30 21 9

6. Bournemouth 29 18 8 5 5 27 21 6

7. Manchester City 28 18 8 4 6 30 26 4

8. Fulham 28 18 7 7 4 26 23 3

9. Aston Villa 28 18 8 4 6 26 29 -3

10. Brighton 25 17 6 7 4 27 26 1

11. Tottenham 23 18 7 2 9 39 26 13

12. Brentford 23 17 7 2 8 32 32 0

13. West Ham 23 18 6 5 7 23 30 -7

14. Manchester United 22 17 6 4 7 21 22 -1

15. Everton 17 17 3 8 6 15 22 -7

16. Crystal Palace 17 18 3 8 7 18 26 -8

17. Leicester 14 17 3 5 9 21 37 -16

18. Wolverhampton 12 17 3 3 11 27 40 -13

19. Ipswich Town 12 17 2 6 9 16 32 -16

20. Southampton 6 18 1 3 14 11 37 -26

