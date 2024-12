Grãos: Anec mantém previsão de exportação de soja e milho em dezembro

São Paulo, 26/12 - A exportação de soja do Brasil em dezembro permaneceu em 1,62 milhão de toneladas, estável em relação à previsão anterior, segundo dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), divulgados nesta quinta-feira. Para o milho, a estimativa também se manteve em 4,10 milhões de toneladas. Já para o farelo de soja, a projeção foi ajustada para 2,10 milhões de toneladas, ante 2 milhões estimados na semana passada.Para o trigo, a Anec projeta exportações de 2,71 milhões de toneladas em 2024, um aumento de aproximadamente 200 mil toneladas em relação a 2023. Em dezembro, a previsão é de embarque de 436,3 mil toneladas do cereal.Entre 15 e 21 de dezembro, os portos brasileiros embarcaram 371.798 toneladas de soja, 509.344 toneladas de farelo de soja e 771.879 toneladas de milho. Para a atual semana (22 a 28 de dezembro), a programação prevê embarques de 381.705 toneladas de soja, 537.622 toneladas de farelo de soja e 972.151 toneladas de milho.No acumulado de 2024, o Brasil deve exportar 97,44 milhões de toneladas de soja, uma queda em relação às 101,31 milhões de toneladas registradas em 2023. As exportações de milho devem somar 38,29 milhões de toneladas, recuo expressivo ante o recorde de 55,56 milhões de toneladas do ano anterior. O farelo de soja, por sua vez, caminha para um volume recorde de 23,14 milhões de toneladas em 2024, superando as 22,35 milhões de toneladas do ano passado.