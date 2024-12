Gabinete Presidencial de Taiwan faz primeira simulação de mesa sobre emergência com China

Por Yimou Lee

TAIPÉ (Reuters) - O Gabinete Presidencial de Taiwan realizou seu primeiro exercício "de mesa" envolvendo agências governamentais além das Forças Armadas nesta quinta-feira, simulando uma escalada militar com a China em meio a novas ameaças de Pequim, segundo autoridades.

Dezenas de órgãos do governo central e local e grupos civis participaram do exercício de três horas, segundo as fontes, que pediram anonimato devido à sensibilidade do assunto.

Nos últimos anos, a China intensificou ameaças militares, incluindo uma grande concentração de forças navais neste mês e atividades militares diárias perto de Taiwan, que é governada democraticamente e que Pequim reivindica como sua, apesar da rejeição de Taipé.

O jogo de guerra realizado dentro do gabinete presidencial em Taipé foi liderado pela vice-presidente Hsiao Bi-khim e pelo secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional, Joseph Wu, disseram as autoridades com conhecimento da reunião à Reuters.

A reunião fez parte dos esforços contínuos do governo de Taiwan para aumentar a capacidade de lidar com emergências, de desastres a conflitos militares, dos gabinetes do governo e da sociedade civil.

O exercício simulou cenários, incluindo guerra de "alta intensidade" na zona cinzenta da China e também quando a ilha está "à beira de um conflito" para testar a prontidão de resposta dos gabinetes do governo de Taiwan e da sociedade civil, disse uma autoridade de segurança familiarizada com o assunto.

O Gabinete de Assuntos de Taiwan da China não respondeu a um pedido de comentário da Reuters em um primeiro momento.

A China realizou duas rodadas de grandes exercícios em torno de Taiwan neste ano para pressionar Taipé, uma em maio e outra em outubro, denominadas "Joint Sword - 2024A" e B, respectivamente.

