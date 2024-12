Feriados de 2025: veja o calendário com todas as datas nacionais

O ano de 2025 se aproxima e no calendário estão previstos 11 feriados nacionais. Destes, pelo menos seis, vão cair em dias úteis.

O que aconteceu

A primeira data de descanso será em janeiro, no primeiro dia do ano. O Carnaval, embora seja feriado no estado do Rio de Janeiro, não é um feriado em todo o território nacional.

Em 2024, o Dia de Zumbi e Consciência Negra foi comemorado pela primeira vez como um feriado nacional. A data já era considerada feriado em alguns estados e municípios, mas em 2023 o Congresso aprovou a lei estendendo para todo o país.

A lista abaixo, portanto, não contempla os feriados municipais e estaduais, além dos pontos facultativos do próximo ano.

Calendário de feriados nacionais

Janeiro

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização universal

Abril

18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa

20 de abril (domingo): Páscoa

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes

Maio

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

Novembro

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sábado): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro