Enchentes, guerra e queda de avião: veja as imagens que marcaram 2024

O ano de 2024 foi marcado por uma ampla variedade de acontecimentos: enchentes devastadoras, conflitos armados, conquistas olímpicas e emocionantes operações de resgate. No Brasil e no mundo, eventos extremos e momentos de vitória foram registrados pelas lentes de fotógrafos ao redor do globo.

Esta reportagem reúne algumas das imagens mais marcantes e impactantes do ano, cada uma carregada de histórias que ajudam a contar os grandes episódios que definiram 2024.

Enchentes no Rio Grande do Sul

Visão de drone mostra um avião parado em uma pista inundada no aeroporto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Imagem: Adriano Machado/Reuters

Fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024. O estado foi devastado por chuvas fortes e constantes que elevaram os níveis de rios e do lago Guaíba, superando a cota de inundação e alagando vastas áreas adjacentes. A água avançou por diversos municípios, afetando amplamente a população.

O impacto foi drástico, com 441 cidades atingidas. Esse número representa 85% dos municípios do estado, deixando milhões de pessoas em situações precárias. Cerca de 600 mil ficaram desabrigadas, e mais de 180 perderam a vida, além de dezenas de desaparecidos.

As causas das enchentes envolvem fatores climáticos e falhas na gestão pública. O evento climático, sem precedentes na região, ocorreu após sinais de alerta em episódios anteriores, nos quais a negligência das autoridades não impediu a concretização de uma tragédia. A linha do tempo dos fatos revela que as condições estavam favoráveis a essa catástrofe.

Equipes são mobilizadas para resgate de Caramelo, cavalo ilhado em telhado de casa em Canoas Imagem: Foto: Reprodução/TV Globo

Cavalo ilhado mobilizou o Brasil. O animal, que se tornou um ícone de resistência após as enchentes de maio, passou quatro dias ilhado em um telhado de zinco em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Sua angústia foi acompanhada por todo o Brasil, que torceu por seu resgate e se emocionou com sua salvação.

O cavalo agora vive em uma fazenda-escola da universidade. Após ser resgatado, Caramelo encontrou um novo lar na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). A instituição adotou oficialmente o animal, que passou a residir na fazenda-escola da universidade, onde continua a ser um símbolo de superação e esperança para os gaúchos.

Donald Trump leva tiro em comício

Donald Trump, é auxiliado pelo Serviço Secreto após um tiroteio durante um comício de campanha no Butler Farm Show em Butler, Pensilvânia Imagem: Brendan McDermid/Reuters

Donald Trump foi baleado durante um comício de campanha neste sábado. O candidato republicano foi atingido na orelha direita, o que gerou pânico na multidão. Apesar dos ferimentos, Trump emergiu do caos e, com sangue no rosto, levantou o punho, aparentemente gritando "Lutem! Lutem! Lutem!" em um ato de resistência.

O ataque resultou em mortos e feridos entre os presentes. De acordo com o Serviço Secreto, o atirador foi morto, um participante do comício perdeu a vida e dois outros espectadores ficaram feridos. O incidente gerou uma onda de choque em meio à campanha presidencial.

Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Apesar do ataque, o republicano garantiu a vitória ao conquistar mais de 270 delegados no colégio eleitoral. A projeção não oficial, mas amplamente aceita, foi confirmada por estatísticos a serviço de institutos e meios de comunicação, indicando que Trump obteve 276 delegados às 7h32 (horário de Brasília), e logo depois alcançou 279 ao vencer no Alasca.

Luigi Mangione é preso

Luigi Mangione, suspeito de matar o CEO do UnitedHealth Group, Brian Thompson, caminha no dia de uma audiência de acusação, na Suprema Corte de Nova York, na cidade de Nova York, nos EUA. Imagem: REUTERS/Eduardo Munoz

Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, foi assassinado em frente ao Hilton de Midtown. O crime ocorreu pouco antes das 7h (9h, horário de Brasília) do dia 4 de dezembro, quando Thompson se preparava para fazer uma apresentação durante uma conferência de investidores. Ele foi atingido por tiros disparados por Luigi Mangione, suspeito de ser o autor do assassinato.

A arma do crime, uma impressa em 3D, foi encontrada com o suspeito. Segundo a Polícia de Nova York, as três cápsulas de bala encontradas na cena do crime correspondiam à arma encontrada com Mangione. Nas balas, estavam gravadas as palavras "negar", "defender" e "depor", que possivelmente fazem referência às práticas de seguradoras de saúde para evitar o pagamento de indenizações.

Mangione foi levado a tribunal em Manhattan, onde se declarou inocente. Algemado e escoltado por policiais, ele entrou na corte, onde algumas mulheres, incluindo várias jovens, compareceram para apoiar o acusado. Mangione enfrenta a acusação de assassinato, com a acusação adicional de "terrorismo", mas negou as acusações perante a Justiça dos Estados Unidos.

Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris

Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles e Jordan Chiles no pódio das Olimpíadas de Paris Imagem: REUTERS/Peter Cziborra

Rebeca Andrade fez história nas Olimpíadas de Paris 2024. A maior atleta olímpica brasileira conquistou a medalha de ouro na final do solo, superando a icônica Simone Biles. Com essa conquista, ela se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil.

A vitória de Rebeca foi reverenciada pelas estadunidenses no pódio. Após a disputa, a ginasta foi aplaudida pelas atletas americanas, um reconhecimento de sua habilidade e perseverança no palco olímpico. O Brasil encerrou as Olimpíadas de Paris 2024 com 20 medalhas, incluindo três ouros, e terminou em 20º lugar no quadro geral de medalhas.

Avião cai em Vinhedo (SP)

Destroços do avião que caiu em condomínio de Vinhedo deixando 62 pessoas mortas Imagem: NELSON ALMEIDA/AFP

Aeronave com 62 pessoas cai em Vinhedo (SP) e não há sobreviventes. No início de agosto, um avião da Voepass Linhas Aéreas, modelo ATR-72, despencou quase quatro mil metros em apenas dois minutos. Não houve sobreviventes entre os passageiros e tripulantes a bordo.

A queda ocorreu em uma área com alerta de "formação severa de gelo". Segundo informações do site sueco Flightradar24, que rastreia voos internacionais, a aeronave estava sobrevoando uma região no interior paulista onde havia um alerta climático indicando risco de formação de gelo, o que pode ter contribuído para o trágico acidente.

Silvio Santos morre aos 93 anos

Cristo Redentor homenageou Silvio Santos Imagem: Reprodução/ Globoplay

Cristo Redentor prestou uma homenagem a Silvio Santos após sua morte. A reverência foi uma das muitas manifestações de respeito e carinho que o país prestou a Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos, vítima de broncopneumonia após complicações causadas pela infecção por influenza (H1N1).

Além disso, emissoras de todo o Brasil, inclusive a Globo, se uniram para homenagear o apresentador. Mesmo sendo concorrente direta, a Globo, assim como outras emissoras, fez questão de reconhecer a importância de Silvio Santos para a TV brasileira, celebrando sua carreira e o impacto duradouro que teve na cultura nacional.

Globo noticiou a morte de Silvio Santos Imagem: Reprodução/Globoplay

Israel ataca Gaza

Menino observa fumaça sobre Rafah, na Faixa de Gaza, após bombardeio de Israel Imagem: 7.mai.2024-Rizek Abdeljawad/Xinhua

Ataque de Israel em Gaza, que dura há 14 meses, continua a causar devastação. O número total de palestinos mortos já ultrapassa 45.361, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde de Gaza. Os ataques israelenses têm sido justificados como uma resposta ao resgate de reféns feito pelo Hamas, mas uma investigação militar israelense revelou que a presença de tropas na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, pode ter levado ao assassinato de seis reféns em agosto passado.

Milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas em busca de abrigo. A situação é ainda mais desesperadora, pois as regiões para onde essas pessoas tentam fugir também estão sendo bombardeadas. Dentro de Israel, há crescente pressão de israelenses que se opõem à ofensiva do primeiro-ministro contra os palestinos, com muitos pedindo o fim dos ataques.

Repatriados do Líbano chegam no Brasil

Presidente Lula abraça Rami Rkein, um dos repatriados do Líbano em voo da FAB, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos Imagem: Ricardo Stuckert / Presidência

Primeiro voo de repatriação de brasileiros do Líbano chegou ao Brasil, com recepção do presidente Lula. Os passageiros foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. Uma das imagens mais marcantes desse momento foi a do presidente abraçando Rami Rkein, um dos repatriados, simbolizando o apoio do governo brasileiro em meio à crise.

O esforço do governo brasileiro ocorre em meio aos ataques israelenses no Líbano. Os ataques causaram a morte de milhares de pessoas, incluindo dois adolescentes brasileiros, tornando a repatriação ainda mais urgente.

Astronautas presos no espaço

Os astronautas da NASA Sunita Williams, Nick Hague, Barry Wilmore e Donald Pettit desempacotam refeições de Ação de Graças, da Estação Espacial Internacional (ISS), nesta captura de tela tirada de um vídeo distribuído, lançado em 26 de novembro de 2024. Imagem: Reuters

Os astronautas norte-americanos Butch Wilmore e Suni Williams continuam "presos no espaço". Ambos estão aguardando uma solução para um problema nos propulsores da cápsula Starliner, da Boeing, que os transportou até a Estação Espacial Internacional da NASA. A falha no equipamento tem impedido o retorno seguro dos astronautas à Terra, pois a falha pode colocar suas vidas em risco durante a reentrada.

A data de retorno dos astronautas ainda é incerta. A falha nos propulsores precisa ser resolvida antes de qualquer tentativa de retorno, o que tem gerado grande preocupação com a segurança da tripulação.

Guerra civil no Sudão

Robaika Peter, 25, segura seu filho gravemente desnutrido na ala pediátrica do Hospital Mãe da Misericórdia em Gidel, Kordofan do Sul, Sudão, 25 de junho de 2024 Imagem: Thomas Mukoya/Reuters

Guerra civil no Sudão já causou uma crise humanitária sem precedentes. Segundo a ONU, 10 milhões de pessoas, cerca de um quinto da população do país, fugiram de suas casas devido ao conflito, que já dura um ano e meio. O país enfrenta uma devastadora insegurança, com milhões de deslocados buscando refúgio em outras regiões.

Estima-se que 25 milhões de pessoas, metade da população, precisem de assistência humanitária imediata. Em Darfur, 750 mil enfrentam insegurança alimentar. O conflito é travado entre as Forças Armadas Sudanesas e o grupo paramilitar Forças de Suporte Rápido (RSF), agravando a destruição e o sofrimento da população.