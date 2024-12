Egito reafirma compromisso em honrar dívidas após pagar US$ 38,7 bilhões em 2024

O primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouly, anunciou que o país pagou quase US$ 7 bilhões de dívidas vencidas em novembro em dezembro, elevando o valor total pago em 2024 para US$ 38,7 bilhões. Segundo ele, pagar a dívida representa um desafio para o Estado, mas é um compromisso do Egito em cumprir suas obrigações financeiras, que nunca deixaram de serem pagas.

Madbouly afirmou na reunião semanal com o Gabinete que a dívida no próximo ano será menor do que o valor pago neste ano, e o governo tem como meta reduzir a relação da dívida externa e Produto Interno Bruto (PIB) para 88% no ano fiscal de 2024/2025. Para o Fundo Monetário Internacional (FMI), a dívida geral do Egito diminuiu em cerca de 7% no ano fiscal de 2023/2024, caindo para 89% do PIB, em comparação com 95,7% no ano fiscal de 2022 e 2023.

"O Egito está comprometido em reduzir seus altos níveis de dívida para menos de 80% do PIB até o ano fiscal de 2026/2027 como parte de seu programa de empréstimo de US$ 8 bilhões com o FMI, que deve ser concluído em setembro de 2026", escreve a nota publicada no site do governo.