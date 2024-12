Dólar cai ante real após BC vender US$3 bilhões em leilão

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar se mantinha em baixa ante o real nesta quinta-feira após o Banco Central vender ao mercado 3 bilhões de dólares em leilão à vista realizado no início da sessão, enquanto no exterior a moeda norte-americana tinha sinais mistos ante as demais divisas.

Às 10h26, o dólar à vista cedia 0,10%, a 6,1862 reais na venda. Na B3, o dólar para janeiro -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- caía 0,15%, aos 6,1955 reais.

Em operação anunciada na noite de segunda-feira, o BC vendeu nesta manhã 3 bilhões de dólares ao mercado, elevando para 30,77 bilhões o total de leilões realizados desde que a instituição passou a intervir, há duas semanas, no mercado de câmbio. Esta conta inclui tanto as operações à vista quanto os leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra).

As operações do BC buscam atender à demanda por dólares por parte de empresas e fundos, para remessas ao exterior -- algo comum nos finais de ano.

Das 11h30 às 11h40, o BC realizará ainda leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

Na segunda-feira o dólar à vista fechou no Brasil em alta de 1,88%, cotado a 6,1850 reais. Como a sessão desta quinta-feira é a primeira após o Natal e uma das últimas do ano, a expectativa é de que a liquidez seja menor.

No exterior os rendimentos dos Treasuries avançavam, em meio à percepção, trazida por dados econômicos recentes, de que o ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve pode ser menor que o anteriormente projetado.

O dólar, no entanto, tinha sinais mistos: ele sustentava leves ganhos ante as moedas fortes, mas cedia ante divisas como o peso chileno, o peso mexicano e o peso colombiano. Às 10h24, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,09%, a 108,210.

(Por Fabrício de Castro)