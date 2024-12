Dólar à vista cai com mercado à espera de leilão do Banco Central

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a quinta-feira pós-Natal em baixa ante o real, com o mercado à espera de novo leilão de venda à vista de dólares por parte do Banco Central e de olho no exterior, onde os rendimentos dos Treasuries e a moeda norte-americana sustentam ganhos, numa sessão que tende a ser de liquidez reduzida.

Às 9h10, o dólar à vista cedia 0,10%, a 6,1866 reais na venda. Na B3, o dólar para janeiro -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- cedia 0,19%, aos 6,1930 reais.

Na segunda-feira o dólar à vista fechou em alta de 1,88%, cotado a 6,1850 reais.

O Banco Central fará das 9h15 às 9h20 desta quinta-feira leilão de venda à vista de até 3 bilhões de dólares. Além disso, das 11h30 às 11h40, o BC realizará leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

