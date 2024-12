Dívida pública federal sobe 1,85% em novembro, para R$7,2 tri, com elevação de custo

BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal subiu 1,85% em novembro ante outubro, para 7,204 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira, em período marcado por uma elevação de custo e redução do prazo médio dos papeis.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou 6,863 trilhões de reais, com alta de 1,71%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu 340,8 bilhões de reais, com avanço de 4,78%.

Contribuíram para a elevação da dívida pública uma emissão líquida de 56,4 bilhões de reais no mês passado e a incorporação de juros no valor de 74,8 bilhões de reais.

Segundo os dados da pasta, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses teve uma alta no mês passado, passando de 11,17% ao ano em outubro para 11,53%. Para as novas emissões de títulos da dívida interna, o custo médio subiu de 10,78% para 10,86% ao ano.

No período, houve redução no prazo médio de vencimento dos títulos brasileiros para 4,12 anos, ante 4,16 anos registrados em outubro.

Em novembro, a participação de títulos atrelados à Selic apresentou alta, passando de 45,9% em outubro para 46,1%.

Em setembro o Tesouro mudou metas do seu Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2024, passando a prever uma fatia maior de títulos atrelados à taxa Selic na composição da dívida pública federal.

Na ocasião, a pasta informou que os novos limites para os papéis vinculados à Selic iriam para patamar entre 43% e 47% neste ano, contra a meta estabelecida em janeiro de fechar 2024 com uma fatia de 40% a 44%.

Em relação ao colchão de liquidez para pagamento da dívida pública, houve uma elevação de 4,09% em novembro, a 856 bilhões de reais. O montante é suficiente para quitar 7,25 meses de vencimentos de títulos --em outubro, estava em 6,86 meses.

