Distúrbios pós-eleitorais deixaram pelo menos 125 mortos em Moçambique, segundo ONG

Pelo menos 125 pessoas morreram em três dias de distúrbios em Moçambique após a confirmação, na segunda-feira, da contestada vitória do candidato do partido governista nas eleições presidenciais de outubro, informou a ONG local Plataforma Decide nesta quinta-feira (26).

O governo havia informado na terça-feira que pelo menos 21 pessoas morreram em 24 horas e 24 ficaram feridas, 13 delas policiais, nesta ex-colônia portuguesa no sul da África, governada desde a independência em 1975 pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).

Na quarta-feira, a polícia relatou que mais de 1.500 presos fugiram de uma prisão de alta segurança em Maputo e que 33 detentos morreram nos confrontos.

A ONG Plataforma Decide contabilizou 125 mortes em todo o país em três dias, elevando o número de óbitos para 252 em dois meses.

A primeira onda de confrontos ocorreu após o anúncio, em meados de outubro, dos resultados das eleições do dia 9 daquele mês, e a segunda eclodiu na segunda-feira, quando o Conselho Constitucional confirmou a vitória do candidato da Frelimo, Daniel Chapo, com 65% dos votos.

Seu principal adversário, Venancio Mondlane, que segundo o Conselho Constitucional obteve cerca de 24%, denunciou fraudes maciças e alertou que um "caos" poderia ser instaurado no país caso a Frelimo continuasse no poder.

Nesta quinta-feira, Mondlane acusou as forças de segurança de permitir saques e vandalismo para dar ao governo um pretexto para declarar estado de exceção e reprimir os protestos.

str-ger/amp/js/mb/yr/dd

© Agence France-Presse