Criptomoedas: bitcoin cai em ajuste após ganhos antes do Natal

O bitcoin operava em queda nesta quinta-feira, 26, retomando o comportamento sem ímpeto altista, A moeda digital exibia dificuldade em participar do rali de Natal que ocorre em ativos de risco do mercado tradicional nesta época do ano.

O bitcoin cedia 2,84%, a US$ 95.652,95 nas últimas 24 horas até 16h50 (de Brasília), segundo a Binance. E o Ethereum recuava 4,31%, a US$ 3.335,92, no mesmo intervalo.

O bitcoin seguia sem um movimento linear para se manter acima do nível de US$ 100.000 de maneira sustentável, enquanto as expectativas de um ambiente mais favorável para as criptomoedas sob a gestão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, esbarram na sinalização de que o Federal Reserve (Fed) deverá agir com mais parcimônia no corte de juros, o que desfavorece ativos de risco.

Mesmo com a volatilidade, analistas seguem prevendo ganhos para a criptomoeda no próximo ano.

A valorização do bitcoin até a marca de US$ 200 mil pode ser alcançada em 2025, mas não será em uma trajetória linear, avalia o CEO e cofundador da Ripio, Sebastián Serrano, em entrevista ao Broadcast. Para o executivo, a proposta do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de criar estoques de bitcoin pode ser viável se o processo começar com o que eles já têm em criptomoedas confiscadas por órgãos fiscais.