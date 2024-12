Corpo de piloto que desapareceu durante voo no Amazonas é encontrado

O corpo do piloto Rodrigo Boer Machado, 29, que estava desaparecido desde sexta-feira (20) no interior do Amazonas foi encontrado na tarde desta quarta-feira (25) por equipes da FAB. A informação foi confirmada por familiares do profissional.

O que aconteceu

Após cinco dias de buscas, os destroços da aeronave foram localizados em uma área de mata fechada. Eles estavam a cerca de dois quilômetros da Comunidade Bom Jesus, na cidade de Manicoré (AM). O local é de difícil acesso, o que atrapalhou as buscas.

De acordo com a prefeitura de Manicoré foram identificadas duas vítimas. Além do piloto, Breno Braga Leite também estava a bordo da aeronave. Os dois corpos estavam no interior dos destroços do avião, o que levanta a hipótese de que as vítimas tenham morrido na queda.

Familiares do piloto, que viajaram da região de São José do Rio Preto, no interior paulista, para o Amazonas para acompanhar os trabalhos de busca, estão cuidando da liberação do corpo. Rodrigo será velado e enterrado em São Paulo, mas ainda não há detalhes.

Entenda o caso

Segundo a família, Rodrigo foi para o estado do Amazonas a trabalho na semana passada. Aos familiares, ele disse que havia sido contratado para fazer um voo que sairia de Porto Velho (RO) com destino a Manaus (AM).

Na sexta-feira (20), antes de decolar Rodrigo falou com a mãe e compartilhou a localização do voo. Segundo os familiares, porém, no mesmo dia o rapaz parou de responder aos contatos dos familiares.

A última posição do GPS de Rodrigo indicava que ele estava sobrevoando a região sudeste de Manicoré, a cerca de 7 km da cidade, em uma área de mata.

No sábado (21), a FAB iniciou as buscas na região na tentativa de encontrar o piloto. A aeronave modelo Cessna, de matrícula PT-JCZ, não apresentou plano de voo antes de iniciar a operação e também não apareceu no radar dos órgãos de controle de trafego aéreo. As buscas pelo avião desaparecido também contaram com o apoio das equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e de cães farejadores.