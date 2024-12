Confiança da indústria no Brasil sobe em dezembro após 3 quedas seguidas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil voltou a aumentar em dezembro após três meses seguidos de quedas e indica ligeira melhora, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 1,0 ponto em dezembro na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados da FGV, chegando a 99,6 pontos.

"Os indicadores sobre a situação atual ... apresentam piora disseminada e sugerem um ritmo mais fraco do setor no encerramento do ano. Por outro lado, as expectativas estão melhores, porém concentradas nos segmentos relacionados às categorias de bens de consumo", afirmou em nota Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

Em dezembro, houve alta da confiança em 9 dos 19 segmentos industriais pesquisados, de acordo com a FGV.

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, caiu 1,0 ponto, para 100,7 pontos. Mas o Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, teve avanço de 3,1 pontos, a 98,5 pontos.

"No cenário macroeconômico, o ciclo de alta da taxa de juros com o intuito de segurar pressões de custos tende a conter a atividade econômica, e passa a ser um desafio para o setor em 2025”, completou Pacini.

Neste mês, O Banco Central acelerou o ritmo de aperto nos juros ao elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano. O BC ainda previu mais duas altas da mesma magnitude à frente, após citar risco de piora da dinâmica inflacionária a partir do anúncio de medidas fiscais do governo.

