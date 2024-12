São Paulo tem alerta de chuva forte nesta quinta; 18 mil estão sem luz

Do UOL, em São Paulo

A previsão do tempo para São Paulo prevê chuva forte em todo o estado em razão do avanço de uma frente fria nesta quinta-feira (26). Mais de 18 mil imóveis da Enel estão sem energia em toda a área de concessão da empresa.

O que aconteceu

Na capital paulista, 13.821 residências estão sem energia. Segundo boletim da Enel, divulgado às 7h (horário de Brasília), são 18.080 pontos sem fornecimento em todo o estado nesta quinta. Os números divulgados se referem a unidades consumidoras de energia por residência, ou seja, o número de clientes afetados pode ser maior, visto que cada imóvel pode ter mais de um morador.

Bombeiros foram acionados para cinco ocorrências de queda de árvores até às 07h35 na capital e Grande São Paulo. Os casos foram nos bairros Jardim Paulista, Vila Mariana e Morumbi —sem vítimas. Não houve acionamento para desabamentos e enchentes no período.

Queda de árvore na rua Haddock Lobo, no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo Imagem: Divulgação/Defesa Civil

Chuva deve ganhar forçar e ter intensidade de moderada a forte de forma generalizada no estado nesta tarde. Queda de raios e rajadas de vento moderadas também são esperadas em razão do avanço da frente fria. "Atenção para as áreas vulneráveis, pois há risco de transtornos como alagamentos, enxurradas e até deslizamentos em áreas onde o solo já se encontra encharcado", alertou o órgão.

No período noturno, a chuva deve perder força e ficar com a intensidade entre fraca a moderada.

Defesa Civil irá montar um gabinete de crise presencial a partir das 8h de hoje. Ele funcionará inicialmente por 48 horas para acompanhar o andamento da frente fria que atinge o estado, informou o capitão Roberto Farina, porta-voz do órgão, à TV Globo. O funcionamento do gabinete será estendido caso houver necessidade, acrescentou.

Tempo chuvoso continuará na capital

Sexta-feira (27) terá a temperatura mínima de 20ºC e máxima de 25ºC, com taxa mínima de umidade em torno dos 75%. Pode haver possíveis transtornos durante as chuvas em razão do solo encharcado e permanência das precipitações, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão da prefeitura.

Capital deverá enfrentar mudança significativa nas condições do tempo nos próximos dias. Volumes expressivos de chuva serão registrados, especialmente entre hoje e amanhã. Esse cenário ocorre devido à chegada de uma frente fria no estado associada ao canal de umidade da região centro-norte do país.

Com a chuva forte é esperado alagamentos intransitáveis, transbordamentos de rios e córregos, e quedas de árvores. Também podem ocorrer desabamentos e deslizamentos de terra em áreas consideradas de risco.