China revisa para cima PIB de 2023 mas vê pouco impacto no crescimento de 2024

Por Kevin Yao e Ellen Zhang

PEQUIM (Reuters) - A China revisou para cima nesta quinta-feira o tamanho de sua economia em 2,7%, mas disse que a mudança terá pouco impacto sobre o crescimento deste ano já que as autoridades prometeram mais estímulos para 2025.

As medidas de suporte deste ano colocaram a segunda maior economia do mundo no caminho de atingir a meta de crescimento de "cerca de 5%" uma vez que a atividade aqueceu ligeiramente, mas desafios como os possíveis aumentos de tarifas dos Estados Unidos ainda pesam sobre as perspectivas para o próximo ano.

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 foi elevado em 3,4 trilhões de iuanes, para 129,4 trilhões (17,73 trilhões de dólares), disse Kang Yi, chefe do Escritório Nacional de Estatísticas, em uma coletiva de imprensa ao divulgar o quinto censo econômico nacional.

Ele não explicou os motivos da revisão de 2023, mas disse que o escritório fornecerá mais detalhes em seu site dentro de alguns dias.

A economia da China "resistiu ao teste de vários riscos internos e externos nos últimos cinco anos e manteve uma tendência geralmente estável enquanto progredia", disse Kang.

Nos censos econômicos quinquenais anteriores, a China revisou para cima o tamanho da economia para 2018 em 2,1% e para 2013 em 3,4%.

O quinto censo econômico realizado nos últimos cinco anos abrangeu os três anos da pandemia da Covid-19, que teve um impacto significativo na economia, acrescentou Kang.

O ambiente internacional passou por "mudanças profundas e complexas" desde o censo anterior, disse ele.

No entanto, a revisão do PIB de 2023 não terá um impacto significativo na taxa de crescimento do PIB da China em 2024, disse Lin Tao, vice-diretor do escritório, na mesma reunião.

Nesta quinta-feira, o Banco Mundial elevou sua previsão para o crescimento econômico da China em 2024 e 2025, mas alertou que a confiança moderada das famílias e das empresas, juntamente com os problemas no setor imobiliário, continuarão a pesar no próximo ano.