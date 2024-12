Chefe da OMS estava em aeroporto alvo de ataque de Israel - Bombardeio israelense contra houthis no Iêmen atingiu aeroporto de Sanaa quando Tedros Adhanom Ghebreyesus embarcava no local. Chefe da OMS está em segurança, mas membro da sua tripulação ficou ferido.As Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram nesta quinta-feira (26/12) ataques contra áreas do Iêmen sob o controle dos rebeldes houthis, incluindo o aeroporto internacional de Sanaa. Entre os passageiros que estavam no terminal, encontrava-se o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, e vários membros da agência das Nações Unidas. O chefe da OMS não ficou ferido, mas relatou que um membro da tripulação do seu voo teve ferimentos durante o ataque.

"Quando estávamos prestes a embarcar em nosso voo de Sanaa, há cerca de duas horas, o aeroporto foi alvo de um bombardeio aéreo", relatou Tedros após o ataque israelense.

"Um dos membros da tripulação do nosso avião ficou ferido. Pelo menos duas pessoas foram relatadas como mortas no aeroporto. A torre de controle de tráfego aéreo, o saguão de embarque — a apenas alguns metros de onde estávamos — e a pista de decolagem foram danificados", acrescentou o diretor-geral da OMS.

Ele ainda disse que seus colegas da ONU e da OMS estão seguros e que precisarão esperar que os danos ao aeroporto sejam reparados antes de poderem partir.

Já o Ministério da Saúde do Iêmen, controlado pelos houthis, informou o número de vítimas em um balanço preliminar publicado pela agência de notícias iemenita Saba, que detalhou que "a agressão sionista ao aeroporto internacional de Sanaa matou três mártires e feriu outros 16".

A agência também especificou que uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas em decorrência de bombardeios israelenses na província de Hodeida, elevando o número de mortos para quatro e o número de feridos para 21 até o momento.

Aeronaves israelenses lançaram um ataque "com base em informações de inteligência" contra a infraestrutura usada pelos houthis no aeroporto de Sanaa, as usinas de energia de Hezyaz e Ras Kanatib e outras posições nos portos de Hodeida, Salif e Ras Kanatib, na costa oeste, de acordo com um comunicado militar israelense.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanayhu, disse que Israel persistirá "até que a tarefa seja concluída" para neutralizar os houthis do Iêmen, chamando-os de "braço terrorista do Irã", momentos depois que as FDI anunciaram o bombardeio de alvos militares no Iêmen.

jps (EFE, ots)