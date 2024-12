Campinas: chuva e risco de inundação faz Defesa Civil de SP enviar 1º alerta sonoro à população

O aviso da Defesa Civil de São Paulo à cidade de Campinas, no interior do Estado de SP, sobre a possibilidade de chuva forte com "alto risco de enxurradas e inundações", durante a madrugada desta quinta-feira, 26, assustou os moradores da região. Isso porque foi a primeira vez que o alerta sonoro sobre os riscos de incidentes foi enviado aos celulares da população.

Em comunicado, a Defesa Civil do Estado informou que, às 22h21 da quarta-feira, 25, "emitiu o primeiro alerta via Cell Broadcast em situação real", o que representa um "marco histórico" para a força. "Classificado como modelo severo, o alerta foi enviado de forma preventiva para alertar a população sobre o risco de enxurradas e inundações, com validade de 2 horas", completou a Defesa Civil.

O alerta foi baseado em análises do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), "que identificou um cenário de Risco Hidrológico alto, com condições meteorológicas adversas e deslocamento de áreas de instabilidade, elevando o potencial de enxurradas e inundações na região de Campinas."

O objetivo principal do aviso, segundo a Defesa Civil, é de informar a população sobre o risco e possibilitar que os moradores da região tenham tempo para tomar medidas preventivas que possam reduzir os possíveis danos causados em decorrência das chuvas.

O comunicado diz ainda que o sistema "contribui para o alinhamento entre a Defesa Civil, autoridades locais e a comunidade, promovendo uma resposta rápida e coordenada".

Mas o envio do alerta também teve outro resultado. O alto sinal sonoro emitido pela notificação assustou os moradores, deixando "Campinas" e "Defesa Civil" entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Veja recomendações em caso de perigo:

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira alguns serviços do município:

- Ligue 199 para alagamento, inundações e quedas de árvores;

- Ligue 118 para emergências de trânsito;

- Ligue 193 para situação de emergência.

- Ligue 156 para solicitar vistoria para poda e/ou extração de árvores.