Caixa contrata sindicato de bancos para eventual oferta de ações da seguridade

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira que concluiu a contratação dos bancos que vão assessorar a instituição em uma eventual oferta pública secundária subsequente de ações de sua divisão de seguros Caixa Seguridade.

Os bancos contratados para auxiliar a Caixa sobre a viabilidade de uma eventual operação, além do próprio banco estatal, são Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e UBS Brasil.

A oferta, segundo a Caixa, se realizada, vai ocorrer "em conexão com o atingimento do percentual mínimo de ações em circulação da companhia segundo as regras do segmento Novo Mercado da B3".

A Caixa Seguridade é listada no segmento Novo Mercado da B3 desde 2021, quando o IPO movimentou 5 bilhões de reais. Atualmente, o volume de ações no mercado da companhia é equivalente a 17,25%.

As regras do Novo Mercado preveem que as empresas listadas no segmento devem ter pelo menos 20% de free float.

"A efetiva realização da potencial oferta, assim como a definição dos seus termos estão sujeitos às condições do mercado de capitais, bem como à obtenção das aprovações necessárias", afirmou a Caixa em fato relevante ao mercado.

Nos nove primeiros meses de 2024, a Caixa Seguridade teve lucro líquido ajustado de 2,86 bilhões de reais, um crescimento de cerca de 11% sobre o mesmo período de 2023.

(Por Alberto Alerigi Jr.)