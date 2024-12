Brasileiros estão otimistas com 2025, afirma Febraban; emprego e renda se destacam

Para a maioria dos brasileiros a vida pessoal, familiar e o País irão melhorar no próximo ano. É o que indica a pesquisa Radar Febraban, divulgada nesta segunda-feira, 26.

O levantamento recebeu 75% de respostas otimistas com relação a 2025. O número é um ponto porcentual acima de dezembro do último ano, no qual 74% estavam otimistas.

Seguindo a mesma tendência, 80% dos brasileiros avaliam que em 2024 sua vida pessoal e familiar melhorou (46%) ou ficou igual (34%).

Entre as áreas nas quais os brasileiros sentiram melhora, emprego e renda foi a categoria mais bem avaliada, escolhida por 23% dos respondentes. Ela é seguida por saúde (9%) e educação (7%).

Contudo, com relação às expectativas para 2025, 68% acreditam que a inflação e o custo de vida irão aumentar, assim como a taxa de juros (68%).

"De um lado, o período que se encerra teve um viés positivo para as pessoas e as famílias, com a alta do emprego, mas também foi influenciado negativamente pela seca, queimadas e pelo noticiário de alta da Selic, dos juros e da inflação", aponta Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipesp), que aplicou o levantamento.

O Radar Febraban foi realizado entre os dias 5 a 9 de dezembro, com 2 mil pessoas nas cinco regiões do País.O resultado completo pode ser acessado no site da Febraban.