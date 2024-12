Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas no bombardeio israelense ao aeroporto internacional de Sanaã e a outros locais sob o controle dos rebeldes huthis do Iêmen nesta quinta-feira (26), informaram os insurgentes no Telegram.

Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas no aeroporto de Sanaã e outra morreu no porto de Ras Isa, ao norte de Hodeida (oeste), disse a fonte.

