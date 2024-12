Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, de olho em estímulos na China e orçamento japonês

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/12/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, com liquidez restrita nesta semana de Natal, enquanto investidores aguardam mais estímulos na China e um orçamento recorde no Japão.

Na China continental, o índice Xangai Composto teve modesto ganho de 0,14%, a 3.398,08 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,85%, a 2.010,96 pontos. No começo da semana, o Ministério de Finanças chinês reiterou promessas de ampliar medidas de apoio fiscal em 2025.

Já o Nikkei subiu 1,12% em Tóquio, a 39.568,06 pontos, após relatos de que o governo do Japão prepara um orçamento recorde para o próximo ano fiscal e em meio ao forte desempenho de ações do setor automotivo. As da Nissan e da Honda saltaram 6,58% e 3,84%, respectivamente, ainda impulsionadas pelo plano das empresas japonesas de criar a terceira maior montadora do mundo. Toyota também se destacou, com alta de 6%.

Em outras partes da região asiática, o Taiex subiu 0,12% no mercado taiwanês, a 23.246,94 pontos, mas o sul-coreano Kospi recuou 0,44%, a 2.429,67 pontos, pressionado por ações ligadas a baterias e internet, à medida que o won caiu ao menor nível em 15 anos frente ao dólar, prejudicando o apetite por renda variável em Seul.

Em Hong Kong e na Austrália, onde fica a principal bolsa da Oceania, não houve negócios hoje em função dos feriados desta semana.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires