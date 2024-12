Banco Mundial eleva projeções para alta do PIB da China em 2024 e 2025

O Banco Mundial elevou suas projeções de crescimento econômico da China para 2024 e 2025, com o argumento de que ações de estímulos e o forte desempenho das exportações compensaram parte dos efeitos adversos da crise no setor imobiliário.

A instituição financeira internacional, que tem sede em Washington (EUA), disse nesta quinta-feira, 26, que agora prevê alta de 4,9% do Produto Interno Bruto (PIB) chinês em 2024, ligeiramente maior do que o avanço de 4,8% esperado em junho. Para 2025, a expectativa de crescimento da segunda maior economia do mundo foi revisada para cima em 0,4 ponto porcentual, de 4,1% para 4,5%.

As mudanças foram atribuídas à força das exportações chinesas e a recentes mudanças de relaxamento monetário e fiscal, incluindo medidas de apoio para o setor imobiliário.

Além disso, a China conseguiu crescer em um "robusto" ritmo de 4,8% nos primeiros três trimestres de 2024, ressaltou o Banco Mundial.

Por outro lado, a economia chinesa enfrenta desafios estruturais, incluindo demanda contida, fraca confiança do consumidor, elevadas dívidas de governos locais, o envelhecimento da população e uma prolongada crise no setor imobiliário, apontou a instituição.

A indústria imobiliária, que já foi um pilar da expansão econômica na China, provavelmente não irá se recuperar antes do fim de 2025, previu o banco.

Pequim estabeleceu meta de crescimento de cerca de 5% para este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.