Avião da Embraer foi derrubado por sistema de defesa aérea russo, dizem quatro fontes no Azerbaijão

BAKU (Reuters) - Um voo da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão na quarta-feira foi derrubado por um sistema de defesa aérea russo, disseram à Reuters quatro fontes no Azerbaijão com conhecimento da investigação.

Um jato de passageiros da Embraer caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, na quarta-feira, matando 38 pessoas, depois de desviar de uma área da Rússia na qual Moscou usou sistemas de defesa aérea contra ataques de drones ucranianos nos últimos meses.

(Reportagem de Nailia Bagirova)