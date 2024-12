Até que dia e que horas dá para jogar na Mega da Virada 2024?

As apostas para a Mega da Virada 2024 podem ser realizadas em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal até às 18h da próxima terça-feira (31).

O prêmio deve ser o maior da história do concurso especial. Segundo a caixa Econômica Federal, a estimativa é de que quem acertar as seis dezenas leve para casa R$ 600 milhões, o maio prêmio do concurso.

O sorteio está previsto para acontecer a partir das 20h de terça, em São Paulo. Está é a 16ª edição do concurso, que teve início em 2009.

Mega da Virada 2024

Onde vai passar? O sorteio será transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal em seus canais oficiais no Youtube e no Facebook.

Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. As apostas podem ser feitas em um volante específico da Mega da Virada. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. A aposta com 20 números sai por R$ 193,8 mil. Os apostadores podem realizar uma aposta simples, bolão e a surpresinha.

Resultados da Mega da Virada