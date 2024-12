Após alagamentos e transtornos, SP tem alerta de chuva forte nesta quinta-feira e na sexta

A tarde do Natal foi marcada por temporal, alagamentos e quedas de árvores na capital paulista e em outras regiões do estado de São Paulo. Nesta quinta-feira, 26, a previsão é de mais chuva. A Defesa Civil montou um gabinete de crise presencial e irá monitorar a situação nas próximas 48 horas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, da Prefeitura de SP, a chegada de uma frente fria ao Estado, associada ao canal de umidade da região centro-norte do País, vai provocar volumes expressivos de precipitação em especial nesta quinta e sexta-feira, 27.

Nessas condições de chuva forte, alerta-se para a formação de alagamentos intransitáveis, transbordamentos de rios e córregos, quedas de árvores, por conta de eventuais rajadas de vento, bem como desabamentos e deslizamentos de terra em áreas consideradas de risco.

Caos na capital

As fortes chuvas que caíram na tarde desta quarta-feira, 25, em São Paulo, causaram transtornos na capital paulista, incluindo pontos de alagamentos, transbordamento de rio, quedas de árvores e imóveis que tiveram o serviço de energia elétrica interrompidos.

Um motociclista chegou a ser levado pelas enxurradas na Avenida Rebouças, mas, de acordo com a Defesa Civil, ele conseguiu escapar. No mesmo local, uma usuária do X (antigo Twitter) relatou ter tido o carro danificado durante a chuva.

De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou 11 pontos de alagamentos intransitáveis e cinco pontos transitáveis, por volta das 18h30. Entre as regiões mais críticas estão os bairros da Sé, no centro; As avenidas do Estado e Pompeia (zona sul e oeste, respectivamente); o bairro de Pinheiros (zona oeste) e de Santo Amaro e Vila Mariana, na região sul da cidade.

Aleta sonoro em Campinas

No interior do estado, a chuva com risco de inundações em Campinas fez a Defesa Civil de SP enviar 1º alerta sonoro à população. Em comunicado, a Defesa Civil do Estado informou que, às 22h21 da quarta-feira, 25, "emitiu o primeiro alerta via Cell Broadcast em situação real", o que representa um "marco histórico" para a força.

O alerta foi baseado em análises do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), "que identificou um cenário de Risco Hidrológico ALTO, com condições meteorológicas adversas e deslocamento de áreas de instabilidade, elevando o potencial de enxurradas e inundações na região de Campinas."

O objetivo principal do aviso, segundo a Defesa Civil, é de informar a população sobre o risco e possibilitar que os moradores da região tenham tempo para tomar medidas preventivas que possam reduzir os possíveis danos causados em decorrência das chuvas.