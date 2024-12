Ações da China fecham em alta em dia de negociações fracas; mercado de Hong Kong fica fechado

XANGAI (Reuters) - As ações da China encerraram em ligeira alta nesta quinta-feira, após oscilarem entre ganhos e perdas modestos em dia de volumes de negociação reduzidos no final do ano, enquanto o mercado de Hong Kong ficou fechado devido um feriado local.

Os volumes de negociação diminuíram desde outubro, após melhora no sentimento do mercado devido a uma série de medidas de estímulo.

Os investidores estão aguardando com cautela medidas de suporte mais concretas, que a maioria espera que chegue em março do próximo ano.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,14%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,05%. O mercado de Hong Kong retomará as negociações na sexta-feira.

O índice CSI 2000, que acompanha ações de pequena capitalização, liderou os ganhos, com papéis relacionados à IA subindo 3,1%.

O Parlamento da China, o Congresso Nacional do Povo, iniciará sua sessão anual na primeira semana de março, o que dará aos investidores uma visão da meta de crescimento do país e das medidas para estimular a economia lenta.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,12%, a 39.568 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG não teve operações.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,14%, a 3.398 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,05%, a 3.987 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,44%, a 2.429 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,12%, a 23.246 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,21%, a 3.761 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 permaneceu fechado.